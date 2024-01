Getta la droga dalla finestra ma viene scoperta, arrestata una donna a Catania

Una donna di 30 anni è stata arrestata dai carabinieri a Catania per detenzione ai fini di spaccio di droga. Prima che i militari le si presentassero casa per una perquisizione, ha tentato di disfarsi, buttando dalla finestra, di una busta sulla quale c’era un’etichetta con il suo indirizzo, contenente 61 dosi di marijuana, per un peso di circa 200 grammi. In un barattolo i militari hanno poi trovato circa 2 grammi di semi di marijuana triturati e nel bagno, dietro la lavatrice, sono state sequestrate alcune buste di plastica trasparenti autosigillanti e tre bilancini di precisione, perfettamente funzionanti. In camera da letto c’erano anche 26 dosi di marijuana, del peso di oltre 100 grammi.

L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere nella casa circondariale di piazza Lanza.