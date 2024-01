Randazzo, comune sciolto per infiltrazioni mafiose

Sciolto per mafia il comune di Randazzo. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in considerazione delle accertate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione locale, con grave pregiudizio dell’ordine e della sicurezza pubblica, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Randazzo e l’affidamento della gestione dello stesso, per diciotto mesi, a una commissione straordinaria, ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.