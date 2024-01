Catania, sorpreso a rubare un fanale di un'auto: arrestato

Un uomo di 40 anni è stato arrestato la notte scorsa a Catania dai carabinieri che l’hanno sorpreso nel quartiere di Picanello ad asportare un faro da una Smart for two parcheggiata in via del Principe. Alla vista della gazzella l’uomo è fuggito ma è stato bloccato dopo alcuni metri, ha ferito un militare danneggiato l’auto di servizio rompendo uno degli specchietti retrovisori esterni.

L'uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Il fanale, del valore di 550 euro, è stato riconsegnato al proprietario, mentre il quarantenne è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto. L’attività rientra nell’ambito di una campagna di contrasto ai furti di parti di autovetture o motoveicoli avviata dal comando provinciale di Catania lo scorso gennaio e ancora pienamente in corso, con risultati operativi sicuramente significativi.

I militari dell’Arma, dopo aver passato al setaccio sia in città che in provincia diversi autodemolitori, officine e auto-ricambisti - alcuni dei quali assolutamente abusivi o non perfettamente in regola - hanno finora arrestato in flagranza di reato sei persone e ne hanno denunciate 18, contestando in alcuni casi anche violazioni in materia ambientale connesse alla gestione e smaltimento dei rifiuti speciali.