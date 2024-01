Aci Sant'Antonio, vigneto trasformato in un «cimitero» abusivo di auto VIDEO

Sulla carta era un vigneto, in realtà c’era una discarica abusiva con carcasse di auto. La scoperta l’hanno fatta i carabinieri ad Aci Sant’Antonio in un terreno di 800 metri quadrati vicino al cimitero comunale.

L’ex vigneto era, infatti, disseminato di veicoli, in parte o totalmente cannibalizzati, nonché pezzi di ricambio, centraline, autoradio, parti meccaniche e targhe, accatastate le une sulle altre, in vere e proprie piramidi. Avviati gli accertamenti è emerso che l’intera attività di autodemolizione era completamente abusiva. Ad aggravare poi ulteriormente la situazione, non solo la presenza sul terreno di molti rifiuti in plastica ed in ferro, ovvero gli scarti dallo smontaggio delle autovetture, ma anche la scoperta che nel terreno venivano sversate, senza alcuna autorizzazione, acque reflue di rifiuti industriali, senza essere prima sottoposte al previsto trattamento depurativo.

Abusivi sono infine risultati anche i manufatti edili rinvenuti sull’area, ossia un capannone, in cui era stata allestita un’officina, una villetta ed una tettoia, tutti costruiti senza alcuna concessione edilizia. L’intera area è stata pertanto sottoposta a sequestro, mentre i due proprietari – marito e moglie – sono stati denunciati per reati in materia ambientale e nel settore edilizio.