Catania, la polizia trova due auto rubate e smontate: indagini in corso

Due auto rubate e già in larga parte smontate sono state trovate in un garage abbandonato di via Morabito a Catania da agenti della squadra volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura. I poliziotti sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino a cui il giorno prima è stata rubata la bici elettrica, in viale della Libertà, che il gps gli segnalava

essere in zona. Vicino a un immobile diroccato gli investigatori hanno notato un garage in disuso che, col supporto dei vigili del fuoco, è stato aperto. Al suo interno, oltre alla bici elettrica, gli agenti hanno trovato due autovetture, in parte già cannibalizzate, risultate rubate nei giorni scorsi e attrezzature utilizzate per lo smontaggio dei veicoli. Indagini sono in corso su chi avesse la disponibilità del garage, che aveva anche un allaccio abusivo alla rete elettrica.