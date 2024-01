«Ercolano è sempre pericoloso», due procure contro il rigetto della misura di prevenzione per il boss catanese

La Procura generale, diretta da Carmelo Zuccaro, nel ricorso presentato dal sostituto Pg Nicolò Marino rileva che «non v’è dubbio» che Aldo Ercolano «è stato e sia» un «punto di riferimento di quell’ala oltranzista e sanguinaria» di Cosa nostra che «ha segnato di sangue la storia del nostra Paese». Secondo la Procura generale, inoltre, Ercolano avrebbe cercato di crearsi «un simulacro di correttezza comportamentale» attorno a sé. E sostegno di questa tesi il sostituto Pg cita conversazioni registrate tra Aldo Ercolano e la moglie in cui il boss «richiama in maniera maniacale i propri familiari a non ostentare un tenore di vita che possa destare l’attenzione» della magistratura e di «veicolare attraverso lei» l’iniziativa di «denunciare il collaboratore di giustizia Maurizio Avola (che ha accusato lui, Eugenio Galea e Marcello D’Agata di avere preso parte alla fase esecutiva della strage di via D’Amelio a Palermo) e il giornalista Michele Santoro, per dare l’immagine di «un nuovo Ercolano» che per la Procura non c’è.