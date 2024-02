Compra una nuova minicar, ma si ribalta sulla statale di Giarre: ferite la conducente di 14 anni e la sorella

Incidente sulla strada statale di Giarre, in provincia di Catania. Una quattordicenne che aveva poche ore prima ritirato la sua nuova minicar in concessionaria è rimasta ferita insieme alla sorella. L'auto è uscita di strada e poi si è ribaltata. Si è temuto il peggio. L'impatto si è verificato all'altezza di via Luigi Sturzo, dove il traffico è andato letteralmente in tilt.

Dal posto è subito stato lanciato l'allarme, sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno permesso alle due ragazze di uscire dall'abitacolo. Entrambe sono rimaste ferite e sono state trasportate al pronto soccorso di Acireale: le loro condizioni non sono gravi. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Non si esclude che, la minicar acquistate pocche ore prima, avesse un difetto tecnico. Anche questo aspetto è in fase di accertamento.

L'ultimo incidente a Giarre si è verificato, sempre sulla statale, a fine dicembre. Sono rimasti coinvolti un'auto e un pedone che stava percorrendo un tratto di strada a piedi. L'uomo, che ha quarantacinque anni, ha riportato varie fratture. L'automobilista che lo ha investito si è fermato per prestare soccorso e il ferito è stato trasportato in ospedale con codice rosso.