Caltagirone, minacciava e picchiava l'ex convivente: arrestato un uomo di 49 anni

Già denunciato per stalking dall’ex convivente a dicembre scorso, ha continuato a pedinare la donna finché i carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato. L'ennesima storia di amore malato. Il fatto è avvenuto a Caltagirone dove una donna di 37 anni stanca dei tanti pedinamenti, delle minacce e delle botte ha denunciato a fine dicembre scorso il suo ex di 49 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine. Dopo neanche una settimana dalla denuncia, la donna ha deciso di denunciare nuovamente l’uomo, perché stava continuando a subire altre persecuzioni.

L’ennesimo tallonamento ha avuto luogo pochi giorni fa, ed è stato segnalato in tempo reale dalla vittima. Questa volta l’epilogo è stato diverso per lo stalker. La donna, infatti, mentre nella mattinata percorreva in auto una delle strade nei pressi dell’ospedale Gravina e Santo Pietro di Caltagirone, ad un certo punto ha riconosciuto l’auto del suo stalker. L'uomo a bordo della sua auto, aveva iniziato a pedinarla che questa volta ha contattato telefonicamente il 112. Uno degli operatori ha immediatamente coordinato l’intervento di due pattuglie dei carabinieri che hanno raggiunto in breve tempo la zona e, nel frattempo, ha mantenuto il contatto telefonico con la donna, invitandola a collaborare telefonicamente per aiutare i militari ad individuare l’auto dell’ex compagno.