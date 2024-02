Caltagirone, calci e pugni alla madre e alla ex moglie: arrestato per maltrattamenti in famiglia

A denunciarlo è stata la madre, stanca di subire minacce, violenze e richieste di denaro, consentendo ai carabinieri di fare luce anche sui comportamenti del figlio nei confronti della ex moglie. Accuse che hanno portato all’arresto di un uomo di 40 anni di Caltagirone, indagato per maltrattamenti in famiglia.

L'uomo, secondo quanto accertato dagli investigatori, avrebbe picchiato, prendendola a calci e pugni, l’ex compagna, pure davanti alla figlia minorenne. Le origini, però, di tali vessazioni rivolte all’ex compagna sarebbero antecedenti alla perdita del lavoro, risalenti già al 2012, scatenate da una gelosia morbosa sulla base della quale alla compagna era proibito anche uscire con le amiche.

Episodi di violenza fisica si sarebbero verificati anche quando la donna era in gravidanza, quindi nei mesi immediatamente antecedenti alla nascita del loro figlio, nonché è stata malmenata con calci e pugni pochissimi giorni prima di partorire. La fine della relazione tra i due non ha impedito all’indagato di continuare a perseguitare la sua ex, anche a distanza di tempo, finché lo scorso ottobre, trascorsi ormai 7 anni dalla fine della loro relazione, nell’ambito di un litigio l’avrebbe percossa con violenza colpendola con schiaffi e prendendola per la gola, tanto che lei si vedeva costretta a rivolgersi alle cure del pronto soccorso.