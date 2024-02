Catania, i giovani fermati per la violenza sessuale, il gip: «C'è il rischio di reiterazione del reato»

Per il giudice delle indagini preliminari è «indicativo della personalità degli indagati» che bloccano il fidanzato diciassettenne della vittima, «l'avere agito agevolando e consentendo ad altre persone di violentare una ragazzina di appena 13 anni senza un minimo rimorso, anzi in alcuni casi assistendo alla scena».

Il gip ritiene sussistere le esigenze cautelari «alla luce della personalità degli indagati, autori di un’azione che non può che suscitare orrore e che indica un livello estremo di una loro pericolosità sociale».

Il gip ritiene adeguata la misura della custodia cautelare in carcere per tre di loro, e gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per il quarto in considerazione del fatto che si è presentato spontaneamente ai carabinieri, fornendo elementi utili alle indagini.