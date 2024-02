Catania, maltrattamenti su un cavallo: la polizia denuncia un uomo di 51 anni

Gli agenti del commissariato Borgo Ognina e del Reparto prevenzione crimine "Sicilia Orientale", nel corso di controlli nelle principali arterie stradali di Catania, hanno identificato 172 persone, controllato 54 veicoli e contestato numerose infrazioni alle norme del codice della strada, comminando diverse sanzioni amministrative per sosta vietata, per guida senza patente, per la mancanza di copertura assicurativa, per guida senza casco e per mancata revisione.

In piazza Mancini Battaglia sono stati controllati 4 esercizi commerciali. In particolare, il titolare di un bar è stato sanzionato per occupazione abusiva del suolo pubblico, avendo posto tavoli e sedie sulla strada senza avere alcuna autorizzazione. I tavoli e le sedie sono stati rimossi e sequestrati. Effettuati controlli anche a 12 persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

A Picanello sono state anche controllate due stalle, con il supporto degli operatori specializzati della Squadra a cavallo. In particolare, il titolare di una stalla, un uomo di 51 anni, è stato denunciato per maltrattamento di animali, in quanto aveva rinchiuso un cavallo all’interno di un box di ridotte dimensioni, privo di illuminazione naturale e di aereazione, sottoponendolo a gravi sofferenze. Nel corso delle attività, sono state eseguite anche mirate azioni di contrasto agli illeciti in materia di stupefacenti, con l'intervento di unità cinofile dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. In Piazza Bovio, tali controlli hanno consentito di sequestrare una dose di marijuana ad un giovane consumatore, che è stato segnalato alla prefettura. Effettuati controlli presso un istituto superiore per prevenire eventuali fenomeni di spaccio.