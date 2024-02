La tredicenne violentata a Catania, la procura dei minori ha attivato la rete di sostegno

La procura per i minorenni di Catania, diretta da Carla Santocono, subito dopo avere aperto l’inchiesta sulla violenza di gruppo alla Villa Bellini, ha attivato una rete di sostegno nei confronti della ragazza di 13 anni vittima dello stupro, del suo fidanzato di 17 anni, immobilizzato e costretto ad assistere a quanto stava accadendo nei bagni del giardino comunale, e dei loro genitori. Come iniziativa civile, ha attivato l’Azienda sanitaria provinciale per fornire anche supporto psicologico.