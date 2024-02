Catania, investito e ucciso da un motociclista mentre attraversava: diciottenne rinviato a giudizio

Andrà a processo A.S, il diciottenne che il 13 aprile dello scorso anno ha travolto e ucciso un uomo a Catania. Il giovane era a bordo di una moto, è accusato di omicidio stradale: l'incidente è costato la vita ad Agatino Clemente, 54 anni, che quel giorno stava attraversando in corso Indipendenza.

Si sarebbe trovato a circa un metro di distanza dall’attraversamento pedonale, quando è stato investito: condotto in condizioni disperate all’ospedale San Marco, è deceduto poche ore dopo. La madre, i fratelli e la sorella dell'uomo pretendono giustizia e attraverso il consulente personale Giuseppe Nocita, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A con l’avvocato Laura Milazzo Sanfilippo di Catania.

Il giovane era ancora minorenne all'epoca dei fatti, ma la Procura dei minori lo ha rinviato a giudizio: dalle indagini è emerso che il giovane «non ha regolato la velocità del mezzo in relazione alle circostanze concrete in modo da essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, quali ridurre la velocità e, occorrendo, anche di fermarsi dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile o ad un pedone», scrive il magistrato. L'udienza preliminare si terrà il 12 giugno,