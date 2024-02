Catania, scappa e poi aggredisce due poliziotti: arrestato un pluripregiudicato

Ha tentato di fuggire con violenza ai controlli della polizia ed è stato arrestato. Il fatto è avvenuto a Catania dove gli agenti di una volante, transitando per stradale Cravone, hanno notato un’auto, con a bordo due uomini, il cui atteggiamento è apparso loro sospetto.

I poliziotti hanno deciso di procedere ad un controllo e hanno fermato l’auto. Appena sono scesi dall’auto di servizio ed uno dei due si è avvicinato, il conducente dell’auto ha accelerato bruscamente ed è ripartito velocemente, col chiaro intento di sottrarsi all’accertamento.

Risaliti in auto, i due poliziotti hanno così iniziato un inseguimento. Giunta nei pressi di via Da Verrazzano, la vettura ha rallentato quel tanto per permettere al passeggero di scendere e di continuare la fuga a piedi. Gli agenti, scesi anche loro dalla macchina, hanno quindi tallonato l'uomo fuggito a piedi, raggiungendolo in poco tempo. Il fuggitivo, poi identificato in un quarantaduenne catanese pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, ha cercato in tutti i modi di liberarsi, colpendo gli agenti nel tentativo di scappare, ma è stato bloccato definitivamente.