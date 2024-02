Incidente ad Aci Catena, una donna trasferita in gravi condizioni al Cannizzaro di Catania

Un gravissimo incidente stradale che ha coinvolto due autovetture ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Acireale del comando Provinciale di Catania. I pompieri sono intervenuti questa mattina in via Nizzeti ad Aci Catena, per aiutare una donna di 67 anni rimasta incastrata nell'abitacolo della propria vettura che è stata estratta con la collaborazione dei sanitari del 118.

La donna è stata poi trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro in codice rosso per politrauma, in atto al Trauma center in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e polizia locale per gli accertamenti.

Le forze dell'ordine stanno cercando di stabilire con esattezza la dinamica dell'incidente ascoltando alcuni testimoni. La strada è notoriamente considerata a rischio per l'alta velocità con la quale molti automobilisti la percorrono, talora con grande leggerezza perché guidano utilizzando il cellulare. In considerazione delle condizioni in cui si sono ridotte le auto a causa dell'impatto, le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi.