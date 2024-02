Strade in mano ai parcheggiatori abusivi: otto multe nel centro storico di Catania

Otto parcheggiatori abusivi sono stati sanzionati a Catania dalla polizia durante controlli nel centro storico. Tutti sono stati inoltre immediatamente allontanati dai luoghi in cui esercitavano l’attività illecita. Cinque di essi sono stati sorpresi in via Cristoforo Colombo, in via Alcalà, in piazza Papa Giovanni XXIII, in via Sant'Euplio ed in piazza Turi Ferro. Tre erano in Piazza Federico II di Svevia.

Nel corso dei servizi i poliziotti inoltre hanno istituito diversi posti di blocco per l’identificazione delle persone e la verifica dei veicoli. Complessivamente sono state identificate 107 persone, monitorati 73 veicoli ed elevate 26 contestazioni di violazioni di norme del Codice della Strada soprattutto per la mancanza di copertura assicurativa, per guida senza patente e per la guida di motocicli senza far uso del casco.