Autostrada Siracusa-Catania, un tratto della carreggiata per la città etnea chiuso fino a giovedì: i percorsi alternativi

Disagi per gli automobilisti che dovranno percorrere, da oggi e fino a giovedì 15 febbraio, l’autostrada Siracusa-Catania in direzione della città etnea. È infatti prevista la chiusura al traffico dell’intera carreggiata in direzione Catania, dal chilometro 25+142 al km 0+000. La viabilità è interdetta a causa di attività di formazione dei vigili del fuoco all'interno delle gallerie dell’autostrada Siracusa-Catania, tra le 9,30 e le 16,30. Non si tratta dell'unica chiusura prevista: sempre per la stessa attività, infatti, la Siracusa-Catania sarà interdetta al traffico veicolare dal 19 al 22 febbraio.

L'autostrada

L'infrastruttura, attualmente la più moderna in Sicilia, collega la tangenziale di Catania ad Augusta con un percorso di 25 chilometri, attraversa la piana di Catania nel catanese e la zona collinare tra Lentini e Agnone nel siracusano e sono presenti molte gallerie ed ecco perchè sono tanti i chilometri che verranno chiusi. La galleria più lunga è la San Demetrio, quasi 3 chilometri tra le provincie di Catania e Siracusa, che ha conquistato, dopo la sua apertura nel 2019, il premio di galleria più sicura d'Europa.