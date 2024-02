Aveva un revolver, 25 grammi di cocaina ed una ricetrasmittente: diciottenne arrestato a Catania

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato a Catania dai carabinieri perché sorpreso, in via Capo Passero, in sella ad uno scooter sul quale trasportava un revolver senza munizioni, 25 grammi di cocaina ed una ricetrasmittente. L’arma è risultata ancora appartenere ad un uomo originario di Acireale nato nel 1907. Nell’abitazione del giovane sono stati sequestrati 815 euro. Il diciottenne è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e ricettazione.

Tutto il materiale ritrovato è stato sequestrato, mentre sono ancora in corso gli accertamenti volti a far luce su come il giovane sia entrato in possesso dell’arma. Il ragazzo è stato posto agli arresti domiciliari. L’operazione è stata portata a termine dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa, che hanno svolto tutta una serie di mirate azioni info-investigative, che hanno portato all’arresto del govane, residente proprio in via Capo Passero.

I carabinieri avevano notato che il giovane, a bordo di uno scooter SH 125, era estremamente impegnato tra le vie del quartiere San Giovanni Galermo, dove lo stesso abita con la famiglia, facendo la spola tra gli automobilisti che, solitamente, si recano in quella zona per acquistare sostanze stupefacenti. Compresa quindi la dinamica degli spostamenti del neo maggiorenne, i Carabinieri hanno deciso di far scattare il blitz, circondandolo con i propri mezzi di servizio via Capo Passero, in modo da non dargli alcuna possibilità di fuggire.