Primo sequestro a Catania di marijuana wax: è 5 volte più potente, il pusher la vendeva online

I carabinieri, con la collaborazione di colleghi della sezione Cyber investigation del nucleo investigativo di Catania, partendo proprio dall’analisi di questi messaggi con numerosi clienti che lo contattavano per acquistare wax, ketamina e metanfetamine, sono risaliti allo spacciatore e hanno eseguito un blitz nella casa che condivide con la fidanzata dove sono stati sequestrati 24 grammi di marijuana e bustine per il confezionamento di dosi.

I carabinieri hanno sequestrato, per la prima volta a Catania, della marijuana wax, un tipo di allucinogeno cinque volte più potente della droga tradizionale, con effetti gravi, forti e duraturi. La sostanza psicotropa, dalla consistenza simile al miele naturale o alla cera d’api (da qui il suo nome wax, ovvero cera), è stata trovata da militari del nucleo operativo della compagnia Piazza Dante a casa di un incensurato, bulgaro, di 24 anni, ma residente a Catania, che era l’amministratore di una chat online con cui sponsorizzava la vendita di questo tipo di stupefacente, sia all’ingrosso che al dettaglio.

Nella camera da letto della coppia, in un armadio, sono stati trovati cinque barattoli di marijuana wax, per un peso complessivo di quasi 100 grammi. Questo tipo di droga ha concentrazioni di cannabinoidi fino all’80%, perché è un estratto puro e più concentrato ottenuto dalle inflorescenze di cannabis, è venduto a 100 euro al grammo, facendo stimare in 10mila euro il valore della droga trovata nei vasetti. Sequestrati anche 2.500 euro, ritenuti provento dello spaccio.

L’arresto del giovane pusher, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è stato convalidato dal gip di Catania.