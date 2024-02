Catania, evade dai domiciliari e viene fermato con 120 grammi marijuana: arrestato

Un uomo di 26 anni ai domiciliari a Catania dopo essere stato arrestato dai carabinieri che l’hanno sorpreso in sella a uno scooter in possesso di circa 120 grammi di marijuana, suddivisi in 24 bustine di plastica già pronte per la vendita al dettaglio. Accusato di evasione e di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è stato condotto in carcere.

Il giovane, più volte arrestato per reati in materia di stupefacenti, è stato bloccato in via Plebiscito alla guida di uno scooter Honda SH 300.