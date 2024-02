Nasce in Sicilia, torna su un barcone a Pantelleria dopo 21 anni ma viene espulsa. Il legale contesta: «Diritti negati»

Ha tentato di raggiungere la madre rimasta in Sicilia, dove è nata 21 anni fa, sbarcando con un barcone a Pantelleria, ma ha avuto notificato dalla questura di Trapani un decreto di espatrio sei giorni dopo il suo arrivo il 25 agosto del 2023. Contro questo provvedimento il suo legale, l’avvocato Giuseppe Lipera (nella foto), ha presentato un ricorso alla sezione migranti del giudice di pace di Catania che lo ha respinto dichiarandosi incompetente per territorio. Decisione che è stata impugnata dalla difesa, con udienza fissata davanti alla prima sezione del Tribunale civile, presieduta dal giudice Rosario Maria Cupri, per lunedì prossimo, 19 febbraio. Per l’avvocato Lipera in questo caso «è giusto parlare di Ius soli» per una giovane, sottolinea, «figlia di due genitori tunisini che si erano trasferiti a Catania, in possesso di regolari visti e permessi, nel 2000». Tre anni dopo nel capoluogo etneo è nata Sarah.

«La fattispecie concreta in cui lei si trova - scrive il legale nelle note depositate nella cancelleria del Tribunale - non è disciplinata da alcuna norma, perciò va risolta col buon senso». L’avvocato Lipera nei mesi scorsi ha anche scritto alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, chiedendo «al governo italiano di concedere la cittadinanza italiana a Sarah, come fatto con la piccola Indi Gregory», la piccola inglese affetta da una grave malattia mitocondriale che i genitori avevano chiesto di trasferire in Italia per provare a curarla.