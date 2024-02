Corteo pro Palestina a Catania, momenti di tensione con le forze dell'ordine

Polizia e manifestanti di un corteo pro Palestina si sono contrapposti in piazza Università, dove era prevista la conclusione della manifestazione. Il corteo voleva proseguire fino a piazza Duomo, ma è stato bloccato dal cordone delle forze dell’ordine e ci sono stati momenti di tensione, sfociati una forte contrapposizione.

Poi il corteo è sembrato sciogliersi, ma in realtà i manifestanti hanno aggirato la via Etnea e sono arrivati in piazza Duomo da stradine laterali e hanno continuato la protesta davanti al Municipio.