Misterbianco, tenta di strangolare la convivente con un bastone da karate e davanti ai figli piccoli

Ha puntato un coltello a serramanico alla gola della convivente e, sputandole addosso, le ha urlato una minaccia pesantissima: «Ti ammazzo, ti sciolgo nell’acido». Le ha detto anche che l’avrebbe sgozzata e di avere già preparato una fossa per sotterrarla in campagna. Poi, davanti ai loro figli di uno e due anni, l’ha colpita con un bastone da difesa utilizzato nelle arti marziali e con lo stesso attrezzato ha tentato di strangolarla. È l’accusa contestata dai carabinieri a un venticinquenne di Misterbianco che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna, con l’aggravante di aver commesso il fatto alla presenza dei loro figli minorenni. L’uomo ha posto fine all’aggressione solo quando la vittima, mentendo, avrebbe ammesso di avere una relazione, fornendo anche il nome dell’uomo con cui avrebbe avuto una relazione. «Non ti ammazzo - le ha detto l’uomo - perché ci sono i bambini, ma se chiami i carabinieri ti uccido».

La violenza era iniziata alle 7 del mattino, quando il venticinquenne aveva sentito la porte di casa chiudersi: ha accusato la convivente di avere un amante che era appena uscito dall’abitazione dopo avere trascorso la notte con lei. In realtà, era la suocera, che era andata via. Ma quel rumore aveva ormai fatto scattare la gelosia. Il giovane infatti, svegliatosi dopo aver sentito il richiudersi dell’uscio, avrebbe subito raggiunto la compagna in cucina, dove lei stava preparando il latte per i loro figli, cominciando ad accusarla di tradimento, perché convinto che ad uscire di casa a quell’ora fosse stato, in realtà, un amante e non sua madre. A nulla sarebbero valsi i tentativi della ragazza di fargli comprendere l’assurdità di quelle insinuazioni.

A furia di spintoni, l’uomo avrebbe fatto cadere la compagna, facendole sbattere la testa sul pavimento, e poi, afferrato il bastone da karate, un manganello estensibile con catena, l’avrebbe colpita sulle gambe e sulle braccia. Mentre lei era in terra, avrebbe tentato di strangolarla, sempre con la catena, mollando la presa soltanto quando la donna stava diventando paonazza, perché non respirava più.