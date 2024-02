Scordia, si ferisce col flex mentre fa dei lavori a casa: ex muratore in gravi condizioni

Stava effettuando alcuni lavori nella sua abitazione quando si è ferito alle gambe con il flex. È in gravi condizioni un muratore in pensione di settantadue anni che a Scordia è stato soccorso dai sanitari del 118. Viste le sue condizioni è stato subito portato con un'ambulanza nella zona industriale per il trasferimento all'ospedale Cannizzaro di Catania con l'elisoccorso.

È stato ricoverato con prognosi riservata, mentre è in fase di ricostruzione la dinamica dell'incidente. Per effettuare i rilievi sono intervenuti sul posto i carabinieri. Pochi mesi fa un altro ex operaio ha avuto un incidente domestico mentre eseguiva dei lavori di manutenzione ed è rimasto gravemente ferito. In questo caso è successo a Gela, dove un uomo di 73 anni ha improvvisamente perso l'equilibrio ed è caduto dalle scale.

A lanciare l'allarme sono stati i suoi familiari: l'uomo è scivolato battendo violentemente sul paviemento anche la testa. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l'hanno trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti e successivamente ricoverato. Un episodio simile anche in provincia di Ragusa, a Scicli, dove un uomo di sessantacinque anni è precipitato dalla tettoia della sua veranda mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione. Anche per lui è stato necessario il trasporto in ospedale con codice rosso.