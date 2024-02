Travolge un pedone, fugge ma poi si pente: si costituisce pirata della strada a Misterbianco

Investe un pedone, fugge ma poi si pente e si costituisce. Paura ieri a Catania, in viale Africa, dove un giovane di 25 anni alla guida di una Smart ha travolto un uomo per poi fuggire senza prestare soccorso.

La persona ferita è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Garibaldi ed è in prognosi riservata, le sue condizioni sono gravi: i medici hanno riscontrato lesioni e la frattura di una gamba.

L’auto in un primo momento era stata ritrovata abbandonata in via Umberto. Sono così iniziate le indagini ma il 25enne si è poi costituito alla tenenza dei carabinieri di Misterbianco. Ai miliare il giovane ha raccontato il fatto. Indagini in corso per stabilire comunque l'esatta dinamica dell'incidente.