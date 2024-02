Acireale, bambino attraversa la strada con la mamma e viene investito da un'auto: è grave

Un bambino di 12 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri sera ad Acireale. Secondo una prima ricostruzione, si trovava con la mamma in via Matteo Ragonisi e, insieme, stavano attraversando la strada quando un'auto che sopraggiungeva lo ha travolto.

L'automobilista si è immediatamente fermato per soccorrere il bambino. Allertati i soccorsi, sul posto è giunta un'ambulanza, i sanitari hanno prestato le prime cure e, in considerazione delle ferite riportate, ha trasferito il dodicenne all’ospedale Cannizzaro in codice rosso per politrauma, tra cui un trauma cranico. Il bambino è stato operato e, dopo l'intervento, i medici hanno deciso di trasferirlo presso il reparto di Rianimazione pediatrica dell'ospedale Garibaldi di Nesima.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i vigili urbani che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente. La strada è stata momentaneamente chiusa per permettere i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza.

Pochi giorni fa un'altra bambina, di 11 anni, era stata investita in via Francesco Crispi a Porto Empedocle. Era uscita da un panificio e stava attraversando la strada per raggiungere la madre che si trovava in auto, quando, è stata travolta da una Jeep. Le condizioni della piccola sono apparse immediatamente gravi.