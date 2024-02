Zafferana Etnea, progetta il suicidio con i fucili del padre: giovane bloccato dai carabinieri

Un ventottenne, da tempo depresso, che aveva intenzione di suicidarsi è stato salvato dai carabinieri di Zafferana Etnea. L’intervento è scattato dopo che i suoi genitori si sono recati in caserma per segnalare l’intenzione del figlio, che aveva sottratto le chiavi dell’auto del padre e spento il cellulare per rendersi irreperibile. In realtà, hanno intuito i militari dell’Arma, quello attuato dal giovane era un «depistaggio» per potere rimanere solo a casa e tentare di forzare l’armadio blindato dove il padre custodiva due fucili e una carabina, legalmente posseduti. Quando i carabinieri sono arrivati nell’abitazione hanno trovato il ventottene che tentava di aprire la cassaforte. Dopo averlo tranquillizzato e messo in sicurezza l’uomo è stato affidato alle cure del personale medico del 118. Le armi, per tutelare lui e la sua famiglia, sono state ritirate a scopo cautelare.