Scontro sulla statale a Mineo, un morto e due feriti

Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri della compagnia di Palagonia e per cause in corso di accertamento si sarebbero scontrati frontalmente due mezzi: un furgone su cui viaggiava il cinquantasettenne di Palagonia e una Audi A4 su cui si trovavano due persone. Lo scontro sarebbe stato piuttosto violento. Ad avere la peggio il guidatore del furgone che è molto sul colpo.

Per il cinquantasettenne non c’è stato nulla da fare. Il traffico sulla strada statale 385 è rimasto paralizzato per diverse ore. I mezzi incidentati sono stati sequestrati come disposto dal magistrato di turno.