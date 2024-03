Catania, minaccia un minorenne e si fa fare il pieno all'auto: individuato ed arrestato - VIDEO

Avrebbe minacciato un minorenne, costringendolo a pagare il pieno di benzina alla sua auto per quasi 100 euro. È l’accusa mossa dalla procura di Catania nei confronti di un ventiquattrenne, Mario Aurora, arrestato stamane dai carabinieri per estorsione aggravata. I militari hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo emessa dal gip del tribunale di Catania.

I fatti risalgono alla sera del 2 gennaio scorso. Sarebbero avvenuti ad un distributore automatico di carburanti che si trova all’angolo tra viale della Libertà e via Pietro Mascagni, a Catania. Secondo quanto accertato, l’indagato, giunto intorno alle 21 alla stazione di servizio a bordo di una Fiat 500X in compagnia della moglie e del figlio, si sarebbe avvicinato ad un minorenne che stava facendo rifornimento al suo ciclomotore chiedendogli del denaro per la benzina. Il ragazzo, intimorito dalla corporatura imponente dell’uomo, gli avrebbe risposto di dover andare via perché in ritardo per un appuntamento, ma l’indagato lo avrebbe minacciato.