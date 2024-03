Non si fermano all'alt, due arrestati a Catania

Un 39enne ed un 25enne sono stati arrestati dalla polizia a Catania per resistenza a pubblico ufficiale. Il più giovane è anche accusato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio ed è anche stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

I due sono stati bloccati in via Dusmet al termine di un inseguimento in auto. Il 39enne, alla guida dell’auto, aveva con sè 0,8 grammi di marijuana; il 25enne un coltello a serramanico e buste con droghe di vario tipo ma successivamente in casa di quest’ultimo sono stati trovati 380 grammi di marijuana, 12,35 grammi di Mdma e 243 grammi di ketamina.

Sequestrati anche un bilancino elettronico, 2.255 euro in banconote di vario taglio e materiale per il confezionamento delle dosi. Il conducente dell’auto è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza.