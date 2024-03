Biancavilla, arrestato pusher: ha in casa le telecamere e per sorprenderlo i carabinieri aspettano che esca

Prima di fare irruzione nell’appartamento del pusher, a Biancavilla, i carabinieri si sono più volte appostati, in modalità chiamata «discreta», in una via limitrofa, constatando un continuo viavai di giovani, che in poco tempo entravano e uscivano in modo sospetto dal portone di accesso del condominio. È nata così l’ennesima azione di contrasto inferta al fenomeno del traffico di droga, principale canale d’approvvigionamento della criminalità organizzata, sottolineano i carabinieri. L’indagine è stata effettuata dai carabinieri della stazione di Biancavilla, che hanno arrestato un pregiudicato di 30 anni, che dovrà rispondere delle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante il blitz, i carabinieri si sono avvalsi del supporto specialistico dei colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi e di quelli dello Squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia. Mentre una prima aliquota di militari si è occupata di cinturare e mettere in sicurezza l’area attorno all’abitazione dell’uomo, al fine di impedirne l’eventuale fuga, un secondo team si è invece appostato nelle vicinanze, in attesa che il sospettato uscisse, l’unico momento propizio per passare all’azione, poiché il pusher aveva installato due telecamere all’ingresso di casa. La cosiddetta «bussata» gli avrebbe pertanto consentito di accorgersi dell’imminente irruzione, rendendogli agevole disfarsi della droga.

L’attesa dei carabinieri è terminata alle 5 del mattino, quando l’uomo, uscito di casa, è stato in un attimo circondato dagli investigatori, che lo hanno fermato e ricondotto all’interno dell’appartamento, per procedere alla perquisizione.