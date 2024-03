Catania, anziano investito da un pirata della strada muore dopo due giorni in ospedale

Un uomo di 93 anni è morto a Catania per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto due giorni fa. L'anziano, Agatino Botta, è stato investito in corso Italia lo scorso venerdì, primo marzo, da un automobilista che è scappato, senza fermarsi a prestare soccorso.

Le condizioni del pedone sono apparse subito gravi, immediato il trasporto in aumbulanza all'ospedale Garibaldi, dove l'anziano ha subito un intervento. L'operato dei medici però non è servito a scongiurare il peggio e dopo due giorni di agonia, oggi l'uomo è spirato.

Il conducente dell'auto è riuscito a fare perdere le tracce. Si sarebbe fermato nell'immediato, dicendo di non avere colpa, ma poi sarebbe andato via. La polizia, che conduce le indagini, sta controllando le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona alla ricerca di tracce dell'automobilista. I familiari di Agatino Botta hanno lanciato un appello ai testimoni dell'incidente, affinché forniscano informazioni utili a rintracciare il pirata della strada.