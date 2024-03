In auto con un tirapugni, denunciato minorenne a Catania

Un minorenne è stato denunciato per porto abusivo di oggetti ad offendere a Catania dalla polizia perché trovato in possesso di un tirapugni di fabbricazione artigianale. Il giovane, passeggero di un’auto controllata dagli agenti in via Acquicella Porto, è stato anche trovato con 6,30 grammi di marijuana e per questo motivo è anche stato segnalato alla Prefettura. Al termine degli adempimenti di rito, è stato affidato alla madre.