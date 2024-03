Catania, distrugge l'auto della compagna con una mazza da muratore: arrestato

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato un 27enne per atti persecutori, maltrattamenti a familiari e danneggiamento. L’uomo è stato bloccato mentre stava colpendo, con una mazza da muratore, l’auto della sua compagna parcheggiata in strada. La donna ha ricostruito ai militari dell’Arma atti persecutori e maltrattamenti subiti da parte del compagno, che fino ad allora non aveva denunciato. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere. Il provvedimento è stato poi convalidato dall’autorità giudiziaria.