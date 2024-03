«Faccio un femmicidio», botte e minacce alla convivente: arrestato a Riposto

I carabinieri di Giarre hanno arrestato un uomo di 52 anni di Riposto per maltrattamenti in famiglia. L’uomo aveva cacciato di casa la convivente e all’arrivo dei militari dell’Arma ha minacciato la donna: «Io prima di questa sera ti ammazzo, faccio un femminicidio, ammazzo te e tua mamma» e «se il giudice si mette di mezzo ammazzo anche lei!», le ha urlato contro cercando di colpirla con uno schiaffo alla nuca. L’uomo è stato bloccato e condotto in caserma, dove la sua convivente ha raccontato di continue minacce e aggressioni subite dall’uomo, che diventava aggressivo quando era in preda ai fumi dell’alcol. Come era accaduto la sera precedente, quando in strada era stata presa a calci e pugni dal compagno, che si è fermato soltanto per l’intervento di alcuni passanti. La vittima ha spiegato di non averlo mai denunciato per evitare di causargli la perdita del posto di lavoro.