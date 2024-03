Scippatore in auto assalta due donne a Catania, arrestato - VIDEO

Ha tentato due volte, una volta riuscendoci, di scippare le borse di due donne utilizzando un’auto. È l’accusa contestata a un uomo di 24 anni che è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla squadra mobile della Questura di Catania in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura distrettuale. I reati ipotizzati, commessi lo stesso giorno, il 28 febbraio scorso a poca distanza di tempi e di luoghi l’uno dall’altro, sono tentato furto con strappo, lesioni personali e furto con strappo.

Al centro delle indagini della sezione Contrasto al crimine diffuso della squadra mobile della Questura due episodi registrati nel centro storico della città ai danni di due donne. Il primo è un tentativo scippo da parte dell'uomo che, alla guida di una piccola utilitaria, uscendo il braccio sinistro dal finestrino dell’auto che guidava, ha afferrato con violenza la borsa di una donna nel tentativo, non riuscito, di strappargliela. La vittima veniva violentemente sbalzata in aria e trascinata per alcuni metri sul selciato tanto da procurarle delle lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Subito dopo, la stessa persona, con lo stesso veicolo, ha assalito un’altra donna alla quale strappava la borsa con lo stesso metodo utilizzato prima.