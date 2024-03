Fiamme e paura a Biancavilla, rogo nell'abitazione di due anziani: salvati da due vicini di casa

Paura a Biancavilla per un grosso incendio nell'abitazione di due anziani. È successo in via Poggio Rosso, dove è andato a fuoco un appartamento al primo piano di una palazzina. Il rogo si è diffuso nel giro di pochi minuti, travolgendo tutto: marito e moglie sono rimasti intrappolati, ma il fumo arrivato in strada ha messo in allerta i residenti della zona che hanno immediatamente lanciato l'allarme.

Due giovani vicini di casa, intanto, non ci hanno pensato un attimo e, una volta recuperata una scala, sono riusciti a raggiungere il balcone dell'appartamento e ad entrare in una delle stanze. Tra il fumo e le fiamme sono riusciti a individuare i due anziani che in preda alla paura non riuscivano a svincolarsi. Li hanno aiutati ad uscire, mettendoli così in salvo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno sottoposto alle cure mediche la coppia. L'uomo era in stato di choc, entrambi hanno accusato i sintomi di una intossicazione da fumo, ma non sono in gravi condizioni.