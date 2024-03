Catania, giovane motociclista muore in uno scontro con un camion sulla statale per Caltagirone

Incidente mortale sulla strada statale 417 «Di Caltagirone», dove si è verificato uno scontro tra una moto e un camion. L'impatto si è rivelato violentissimo e il giovane alla guida di una Ducati è deceduto. Si tratta di un ragazzo di 23 anni. Lo schianto è avvenuto all'altezza del chilometro 66.800, a breve distanza dall'ultima rotatoria che conduce all'ingresso di Catania. È stata necessaria la chiusura del tratto stradale in entrambe le direzioni. A lanciare l'allarme è stato un gruppo di ciclisti che al momento dell'impatto stava percorrendo lo stesso tratto.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per il motociclista non c'è stato niente da fare. Soccorso anche il conducente del camion, in forte stato di choc. Sul luogo dell'incidente anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dello scontro. Si sono registrati forti rallentamenti al traffico, presente anche l'Anas per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della normale circolazione dei mezzi in tempi brevi.