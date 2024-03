Tragico incidente a Riposto, un ragazzo di 16 anni muore dopo 3 giorni di agonia

Il giovanissimo Giacomo Licciardello, di appena 16 anni non è riuscito a sopravvivere al tragico incidente stradale autonomo avvenuto nella tarda serata di lunedì, alle 22 circa, lungo la Statale 114, a Guardia Mangano. Dopo tre giorni dal drammatico evento è morto. Grandissimo cordoglio nella piccola comunità della frazione di Carrubba, dove tutti si sono stretti alla famiglia. Giacomo è morto in seguito alle gravi ferite riportate nel drammatico incidente.

Studente del terzo del Nautico di Riposto, Giacomo era alla guida del proprio ciclomotore 125 Naked, quando, improvvisamente, sul basalto lavico, ha perso il controllo del suo mezzo. Secondo la ricostruzione avrebbe compiuto un volo di circa 20 metri prima di finire rovinosamente sul basalto battendo fatalmente capo. A ben poco sarebbe servito il casco che regolarmente indossava, così come apriranno al loro arrivo i sanitari del 118. I sanitari, decisero subito di condurlo, in codice rosso, al pronto soccorso del Cannizzaro di Catania.

Nel reparto Rianimazione, dopo due giorni era già cerebralmente deceduto, oggi pomeriggio (venerdì 15 marzo) alle 14, dopo l’ennesimo elettroencefalogramma è stato deciso di staccare la spina in considerazione del fatto che non c'era più nulla da fare. I familiari hanno consentito l’espianto degli organi per salvare altre vite.