Allarme truffe, l'iniziativa del parroco di Giarre: un corso per gli anziani con i carabinieri

Una mattina la signora Maria (nome di fantasia) riceve la telefonata da un sedicente maresciallo dei carabinieri. La voce del militare è gentile ma ferma. Spiega a Maria che suo figlio è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Nello scontro, un ragazzo è rimasto ferito in modo molto grave e si trova ora ricoverato in fin di vita. Il figlio potrebbe trovarsi nei guai con la giustizia. Guai seri. Per Maria sono attimi di puro panico. Ripensa all'ultima volta che ha sentito il figlio Filippo (nome di fantasia) e a come le era sembrato stanco, forse preoccupato.

A questo punto il falso maresciallo, da parte sua, la rassicura: «Una soluzione c'è». Basterà pagare una «piccola cauzione» e il suo ragazzo sarà libero, altrimenti non resterà che trattenerlo in camera di sicurezza. Maria è in preda al panico, tuttavia dice di voler prima chiamare l’altro figlio. Senza battere ciglio il suddetto maresciallo interviene ancora astutamente, mettendo a frutto tutto il lavoro di meticolosa preparazione , tranquillizzandola: «Non si preoccupi, Giovanni (nome di fantasia) sa tutto, è stato avvertito e si trova in ospedale vicino a Filippo». A questo punto ogni resistenza salta. Lei sa solo che suo figlio ha bisogno di aiuto. I seimila euro che le vengono chiesti per la "cauzione" non sono uno scherzo, ma non importa, si fa tutto per salvare un figlio e comunque una piccola riserva di denaro Maria la tiene sempre in casa. Le viene detto che un avvocato verrà a ritirare personalmente il denaro. E non passano che pochi minuti dalla telefonata del Maresciallo quando suonano al citofono e Maria consegna i seimila euro richiesti, racimolati tra contanti e oggetti in oro…