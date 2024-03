La Ocean Viking devia dalla rotta per Ancona e sbarca 23 migranti a Catania

La nave Ocean Viking, che ha bordo 359 migranti ed era diretta verso il porto assegnato di Ancona, ha cambiato rotta e si dirige verso il porto di Catania. Lì, riferisce su X il giornalista di Radio Radicale Sergio Scandura, saranno effettuate «massicce evacuazioni mediche d’urgenza per 23 sopravvissuti a bordo», soccorsi dalla nave di Sos Mediterranee dopo un naufragio che ha visto morire almeno 50 persone. I presidi ospedalieri catanesi sono mobilitati per questi Medevac.

La Ocean Viking è attesa lunedì alla banchina 19 del porto di Ancona intorno alle 13. Si tratta dello sbarco più numeroso di migranti presso lo scalo dorico. La nave dell’Ong Sos Mediterranee ha operato nel Mediterraneo in 4 differenti operazioni di salvataggio. Da quanto si è appreso, dopo i controlli sanitari e l’identificazione, 110 persone saranno trasferite nelle strutture di accoglienza del Lazio, 110 in Puglia e 96 in Toscana.

Sos Mediterranee ha fatto sapere su X che, sulla rotta verso Ancona, la notte scorsa sono stati salvati altri 135 naufraghi, «in zona Sar maltese», che viaggiavano a bordo di una barca a due piani. «Una navigazione così lunga non dovrebbe mai essere imposta alle persone soccorse in mare», ha ribadito l’Ong, che aveva già chiesto una destinazione per lo sbarco più vicina all’area di recupero dei naufraghi. I 38 minori non accompagnati a bordo della Ocean Viking resteranno tutti nelle Marche.