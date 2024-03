Catania, sorpresi a spacciare vicino alle scuole: nei guai due ragazzi

I carabinieri di Catania hanno arrestati due giovani di 19 e 20 anni per «detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in concorso». In particolare i militari, durante un appostamento avevano notato la coppia a bordo di uno scooter SH nelle vicinanze delle scuole che si trovano vicino piazza Michelangelo a Catania, peraltro zona di residenza del ventenne. Compresa quindi la dinamica dei loro spostamenti, i carabinieri hanno quindi atteso il momento propizio per intervenire, facendo scattare il blitz proprio quando i pusher sono usciti dall’appartamento del ventenne e sono tornati in sella allo scooter. I due, però, accortisi all’ultimo momento della presenza dei carabinieri, nonostante la sorpresa hanno tentato la fuga imboccando il viale Mediterraneo dove, tuttavia, ad attenderli, c’erano altre pattuglie a coprire il perimetro attorno a loro, che li hanno così circondati con i propri mezzi di servizio, in modo da non dare loro alcuna possibilità di fuggire.