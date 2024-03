Il blitz antidroga di Catania, la piazza dello spaccio garantiva incassi per 20mila euro al giorno

Assicuravano introiti per oltre 20 mila euro al giorno le piazze di spaccio, tre complessivamente, gestite dal sodalizio criminale dedito allo smercio di cocaina, crack, marijuana ed hashish disarticolato dalla Polizia a Catania con l'operazione Locu.

Il dato è stato reso noto durante una conferenza stampa alla quale ha preso parte, tra gli altri, il Questore di Catania Giuseppe Bellassai.

Secondo quanto accertato, il clan Cappello-Bonaccorsi era egemone nella zona. Le indagini sono durate circa due anni, dal maggio del 2020 al settembre del 2022. Le tre piazze di via delle Calcare, via Testulla e via Bonfiglio arrivavano a spacciare anche un chilo di cocaina al giorno. Secondo quanto reso noto, sarebbero state indipendenti l’una dall’altra, ma interconnesse. Ognuna avrebbe avuto un «capo piazza» per turno e sarebbero state coordinate da Nicola Tomaselli - tra le persone raggiunte dal provvedimento restrittivo - che si sarebbe occupato dell’approvvigionamento delle sostanze stupefacenti. Durante le indagini sono stati sequestrati 700 grammi di cocaina e 1 chilo di marijuana.