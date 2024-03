Una Fiat Panda si è ribaltata in viale Cristoforo Colombo ad Acireale all'altezza dello svincolo dell'autostrada A18 Messina-Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'ambulanza, la polizia che sta indagando per capire le cause dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di una distrazione del conducente oppure dell'asfalto eccessivamente bagnato. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico.