Catania, in casa avevano 20 chili di marijuana skunk: arrestati padre e figlio

Padre e figlio, di 51 e 20 anni, che avevano in casa 20 chili di marijuana del tipo skunk sono stati arrestati a Catania in flagranza di reato dalla guardia di finanza per detenzione di sostanze stupefacenti. La droga sequestrata, verosimilmente destinata a rifornire le locali piazze di spaccio, ha un valore che oscilla tra i 120 ed i 150 mila euro.

I militari, dopo aver notato movimenti sospetti intorno alla loro abitazione del quartiere San Cristoforo, hanno accertato che fosse un luogo di stoccaggio della droga e durante una perquisizione nell’appartamento hanno trovato cinque sacchi del peso complessivo di 20 chilogrammi di marijuana skunk. I militari hanno anche sequestrato una bilancia di precisione, una macchina per il confezionamento sottovuoto e materiale da imballaggio.

Il gip del Tribunale di Catania, su richiesta della Procura, ha convalidato il sequestro e gli arresti, disponendo che padre e figlio fossero rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza.