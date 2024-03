Incidente a Nicolosi, auto si schianta contro un muro: morto un ragazzo di 20 anni, 4 i feriti

Sul luogo dell’incidente sono intervenute immediatamente quattro ambulanze del servizio 118, insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Adrano e ai Carabinieri della Stazione di Nicolosi. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo di 20 anni, originario di Belpasso, e di prestare le prime cure ai 4 feriti che sono stati trasportati con le ambulanze all’ospedale Cannizzaro di Catania per ricevere le cure necessarie.

Ancora un incidente mortale in Sicilia. Questa volta la tragedia è avvenuta nel Catanese, lungo la strada provinciale 92, che collega Nicolosi all’Etna. Il conducente di un'auto, una Ford Fiesta, ha perso il controllo del proprio mezzo, andando a schiantarsi, per cause ancora in fase di accertamento, contro il muretto che delimita la carreggiata. Il ragazzo di 20 anni che si trovava alla guida è morto sul colpo, mentre gli altri tre passeggeri, tutti minorenni con età compresa tra i 16 e i 27 anni, hanno riportato gravi ferite.

L'auto era diretta verso il Rifugio Sapienza, il mezzo è andato distrutto. I carabinieri hanno proceduto ai rilievi del caso, per capire le cause dell'incidente e la strada è rimasta chiusa per diverse ore per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi, la rimozione del mezzo e la messa in sicurezza della strada. La provinciale 92 è stata riaperta solo intorno alle 5.