Paura ad Acireale, scoppia un incendio all'interno di un'abitazione

Un forte incendio è divampato ad Acireale in un'abitazione al secondo piano di una palazzina di quattro piani in Via Cervo 19/c. I vigili del fuoco sono rimasti impegnati diverse ore nel tentativo di domare le fiamme. Secondo una prima ricostruzione un bambino con un accendino avrebbe dato fuoco alla coperta che aveva sopra un divano mentre i genitori pranzavano.

Sul posto anche il personale sanitario del 118 e la polizia. A rafforzare l'intervento anche un'autobotte di rincalzo, un automezzo di supporto logistico ed un'autoscala. I vigili del fuoco hanno raggiunto l'immobile e provveduto allo spegnimento e tutto l'edificio è stato messo in sicurezza. Sono stati tratti in salvo dall'abitazione due adulti ed un bambino tranne il cane trovato carbonizzato. Tutti i residenti sono stati fatti evacuare a scopo precauzionale. Secondo i vigili del fuoco non ci sarebbero feriti o intossicati dal fumo.