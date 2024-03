Catania, camion sfonda il guardrail sulla statale 121 e resta in bilico: un ferito e traffico in tilt

Ha perso il controllo e ha sfondato il guardrail. Il conducente di un camion che trasportava un mezzo agricolo è rimasto ferito nell'impatto avvenuto sulla strada statale 121. L'incidente si è verificato nel tratto compreso tra lo svincolo di Piano Tavola e quello di Motta Sant'Anastasia, in direzione di Catania.

Il mezzo pesante uscito fuori strada ha scavalcato la barriera stradale ed è rimasto in bilico sul parapetto della statale. Momenti di paura per l'uomo che si trovava alla guida, ma anche per gli automobilisti che hanno assistito alla scena e hanno immediatamente lanciato l'allarme al numero di emergenza 112. Sul posto sono così arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso il conducente.

Sul luogo dell'incidente anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Secondo i primi accertamenti nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto. L'incidente ha provocato fortissimi rallentamenti al traffico, la circolazione delle auto è infatti rimasta bloccata in attesa dell'arrivo dei soccorritori e della rimozione del mezzo. Le indagini sono in corso. Nello stesso tratto di strada, a dicembre, due persone sono rimaste ferite nello scontro tra tre auto. In quel caso in ospedale sono finiti un uomo di 53 anni, il figlio di vent'anni e un anziano.