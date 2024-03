Spaccio di droga, due arresti a Catania

Due giovani, di 25 e 22 anni, sono stati arrestati dalla polizia a Catania per spaccio di droga. I due, che sono stati posti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, sono stati sorpresi in un appartamento di uno stabile dove gli agenti dopo aver forzato una porta blindata, hanno trovato un chilo di marijuana, 433 euro in contanti, vario materiale per il confezionamento delle dosi e un sistema di videosorveglianza completo di registratore digitale.

Tre dei cinque acquirenti sono stati denunciati per il reato di favoreggiamento, dopo aver reso false dichiarazioni allo scopo di ostacolare la reale ricostruzione dei fatti.