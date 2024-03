Urta un camion e finisce sull'asfalto, grave un motociclista di Belpasso

Grave incidente stradale registrato nella mattinata di oggi (23 marzo) sulla Strada Statale 121, nei pressi dello svincolo per Palazzolo in direzione Paternò. Vittima un motociclista di 38 anni, di Belpasso, alla guida di una moto di grossa cilindrata che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe urtato contro un autocarro per poi perdere l’equilibrio e cadere violentemente sull’asfalto.

I soccorsi sono giunti in pochi minuti. In considerazione delle gravi ferite riportate, i sanitari del 118, accorsi in autoambulanza, lo hanno trasportato all’ospedale San Marco di Catania dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paternò, per i rilievi di rito.